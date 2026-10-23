W Stambule w Turcji Anadolu Efes pokonał Beşiktaş 89:80 w siódmej kolejce koszykarskiej Euroligi. Amerykański rozgrywający Cameron Payne zdobył 22 punkty — to jego osobisty rekord punktowy w tych rozgrywkach, poinformowała Anadolu Agency.

Przewaga gospodarzy do przerwy

Anadolu Efes aktywnie rozpoczął mecz i w połowie pierwszej kwarty objął prowadzenie 18:9. Beşiktaş zmniejszył stratę do trzech punktów, 20:17, jednak gospodarze zakończyli pierwsze 10 minut z przewagą 29:17.

Na początku drugiej kwarty goście zbliżyli się do rywali, 35:30. Anadolu Efes ponownie przejął jednak inicjatywę i przed przerwą powiększył przewagę do 21 punktów, 57:36. Collin Malcolm zdobył dla zespołu 15 punktów, wszystkie w pierwszej połowie.

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Próby odrobienia strat przez Beşiktaş

Po przerwie Beşiktaş rozpoczął trzecią kwartę serią 10:0 i na półtorej minuty przed jej końcem zmniejszył różnicę do siedmiu punktów, 65:58. Przed ostatnią kwartą Anadolu Efes utrzymywał prowadzenie 68:60, a później ponownie odskoczył w wyniku, 81:64.

Pod koniec meczu goście jeszcze raz zbliżyli się do rywali, 85:77, na niewiele ponad minutę przed końcową syreną, lecz Anadolu Efes utrzymał zwycięstwo. Najskuteczniejszym zawodnikiem Beşiktaşu był Eugene Omoruyi z 16 punktami, a Jalen Nowell dodał 14. Nowy zawodnik zespołu Lonnie Walker IV zadebiutował i zdobył pięć punktów. Po meczu oba stambulskie kluby mają bilans zwycięstw i porażek 3:4.

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