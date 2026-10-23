В Стамбуле, Турция, «Анадолу Эфес» обыграл «Бешикташ» со счетом 89:80 в седьмом туре баскетбольной Евролиги. Американский защитник Кэмерон Пэйн набрал 22 очка — это его личный рекорд результативности в турнире, сообщает Anadolu Agency.

Преимущество хозяев до большого перерыва

«Анадолу Эфес» активно начал матч и в середине первой четверти повел 18:9. «Бешикташ» сократил отставание до трех очков — 20:17, однако хозяева завершили стартовую десятиминутку с преимуществом 29:17.

В начале второй четверти гости приблизились к сопернику — 35:30. Однако «Анадолу Эфес» вновь перехватил инициативу и перед большим перерывом увеличил отрыв до 21 очка — 57:36. Коллин Малкольм принес команде 15 очков, причем все — в первой половине игры.

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Попытки «Бешикташа» отыграться

После перерыва «Бешикташ» начал третью четверть рывком 10:0 и за полторы минуты до ее завершения сократил разницу до семи очков — 65:58. Перед заключительной четвертью «Анадолу Эфес» сохранял преимущество 68:60, а затем вновь оторвался в счете — 81:64.

В конце матча гости еще раз приблизились к сопернику — 85:77 чуть более чем за минуту до финальной сирены, но «Анадолу Эфес» удержал победу. В составе «Бешикташа» самым результативным стал Юджин Оморуи с 16 очками, Джейлен Новелл добавил 14. Новичок команды Лонни Уокер IV дебютировал и набрал пять очков. После матча оба стамбульских клуба имеют баланс побед и поражений 3:4.

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