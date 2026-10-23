在土耳其伊斯坦布尔，安纳托卢艾菲斯在篮球欧冠联赛第七轮以89:80击败贝西克塔斯。美国后卫卡梅伦·佩恩得到22分，创下他在该项赛事中的个人得分纪录，阿纳多卢通讯社报道。

主队半场前占据优势

安纳托卢艾菲斯积极开局，并在首节中段以18:9领先。贝西克塔斯将分差缩小至3分，20:17，但主队以29:17的优势结束首个10分钟。

第二节开始时，客队将比分迫近至35:30。不过，安纳托卢艾菲斯再次掌握主动，并在半场前将领先优势扩大到21分，57:36。科林·马尔科姆为球队贡献15分，且全部得分都来自上半场。

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贝西克塔斯试图追分

中场休息后，贝西克塔斯以一波10:0开启第三节，并在该节还剩一分钟半时将分差缩小到7分，65:58。进入最后一节前，安纳托卢艾菲斯仍以68:60领先，随后再次拉开分差至81:64。

比赛末段，客队在终场哨响前略多于一分钟时再次迫近比分至85:77，但安纳托卢艾菲斯守住了胜利。贝西克塔斯队中，尤金·奥莫鲁伊以16分成为得分最高的球员，杰伦·诺埃尔得到14分。球队新援朗尼·沃克四世完成首秀并得到5分。赛后，两支伊斯坦布尔俱乐部的胜负战绩均为3:4。

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