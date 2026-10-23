W Stambule Beşiktaş zremisował 2:2 z Crystal Palace w meczu Ligi Europy. Gospodarze otworzyli wynik pod koniec pierwszej połowy, ale po przerwie goście zdobyli dwa gole w ciągu czterech minut. Beşiktaş wyrównał w 73. minucie i kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Ümita Akdağa.

VAR anulował pierwszego gola Matety

W piątej minucie napastnik Crystal Palace Jean-Philippe Mateta umieścił piłkę w bramce, jednak po analizie VAR gol został anulowany z powodu spalonego. Później Crystal Palace miało jeszcze kilka okazji, ale jako pierwsi trafili gospodarze: Wilfred Ndidi zdobył bramkę pod koniec pierwszej połowy. Był to pierwszy celny strzał Beşiktaşu w tym meczu, informuje Sky Sports.

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Palace objęło prowadzenie, ale go nie utrzymało

W 51. minucie Yeremy Pino wykończył dośrodkowanie Anana Khalailiego. Sędzia początkowo odgwizdał spalonego, jednak VAR potwierdził zdobycie bramki. Już w 55. minucie Mateta przejął niedokładne podanie do tyłu, wbiegł w pole karne i mocnym strzałem zdobył drugą bramkę dla Crystal Palace. Był to pierwszy gol napastnika od finału Ligi Konferencji w poprzednim sezonie.

Beşiktaş odpowiedział w 73. minucie: Junior Olaitan, który pojawił się na boisku z ławki rezerwowych, posłał niski strzał w róg bramki. Wkrótce potem Ümit Akdağ otrzymał czerwoną kartkę za wślizg obiema nogami w Jørgena Strand Larsena. Pod koniec spotkania Strand Larsen opuścił boisko z powodu kontuzji, a gospodarze utrzymali remis. Crystal Palace przerwało tym wynikiem serię dwóch porażek.

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