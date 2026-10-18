Польская теннисистка Мая Хвалиньская выиграла турнир WTA 1000 Wuhan Open в китайском Ухане и после этого поднимется на 11-е место мирового рейтинга. В финале она победила британку Соней Картал, сообщает Interia Sport.

Путь к титулу в Ухане

Во втором круге Хвалиньская обыграла Мари Боузкову, уступив в первом сете со счётом 1:6. В матче за выход в четвертьфинал польская спортсменка победила Иву Йович, а в четвертьфинале одолела Марию Саккари — 6:0, 3:6, 7:5.

В полуфинале Хвалиньская встретилась с Игой Свёнтек и выиграла 7:5, 6:1. По данным издания, у Свёнтек были проблемы с четырёхглавой мышцей бедра, особенно в конце первого сета. Тем не менее Хвалиньская вышла в финал и завоевала титул турнира категории WTA 1000.

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Позиции в рейтинге WTA

Пять месяцев назад Хвалиньская начинала квалификацию «Ролан Гаррос» на 116-й позиции рейтинга WTA. После выхода в финал турнира Большого шлема в Париже она заняла 21-е место и впервые вошла в топ-100.

В неофициальном рейтинге после Wuhan Open Хвалиньская будет иметь 3031 очко и займёт 11-ю строчку. Свёнтек останется девятой с 4389 баллами. Десятку замыкает Марта Костюк с 3920 очками, а Ива Йович, которую Хвалиньская обыграла в Ухане, опустится на 12-е место с 2961 баллом.

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