波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡赢得了在中国武汉举行的WTA 1000武汉公开赛冠军，此后将升至世界排名第11位。她在决赛中击败了英国选手索奈·卡塔尔，Interia Sport报道。

通往武汉冠军之路

在第二轮中，赫瓦林斯卡击败了玛丽·布兹科娃，尽管她以1:6输掉了首盘。在争夺四分之一决赛席位的比赛中，这位波兰运动员战胜了伊娃·约维奇，随后在四分之一决赛中以6:0、3:6、7:5击败玛丽亚·萨卡里。

半决赛中，赫瓦林斯卡对阵伊加·斯维亚特克，并以7:5、6:1获胜。该媒体称，斯维亚特克的股四头肌出现了问题，尤其是在第一盘末段。尽管如此，赫瓦林斯卡仍晋级决赛并赢得了WTA 1000级别赛事的冠军。

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WTA排名位置

五个月前，赫瓦林斯卡以WTA排名第116位的身份开始参加法国网球公开赛资格赛。在巴黎打进这项大满贯赛事决赛后，她升至第21位，并首次进入前100名。

在武汉公开赛后的非官方排名中，赫瓦林斯卡将拥有3031分并位列第11。斯维亚特克将以4389分继续排名第九。玛尔塔·科斯秋克以3920分位居前十末位，而被赫瓦林斯卡在武汉击败的伊娃·约维奇将以2961分降至第12位。

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