Polska tenisistka Maja Chwalińska wygrała turniej WTA 1000 Wuhan Open w chińskim Wuhanie i po tym awansuje na 11. miejsce światowego rankingu. W finale pokonała Brytyjkę Sonay Kartal, informuje Interia Sport.

Droga do tytułu w Wuhanie

W drugiej rundzie Chwalińska pokonała Marie Bouzkovą, przegrywając pierwszego seta 1:6. W meczu o awans do ćwierćfinału polska zawodniczka wygrała z Ivą Jovic, a w ćwierćfinale pokonała Marię Sakkari — 6:0, 3:6, 7:5.

W półfinale Chwalińska zmierzyła się z Igą Świątek i wygrała 7:5, 6:1. Według publikacji Świątek miała problemy z mięśniem czworogłowym uda, szczególnie pod koniec pierwszego seta. Mimo to Chwalińska awansowała do finału i zdobyła tytuł turnieju kategorii WTA 1000.

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Pozycje w rankingu WTA

Pięć miesięcy temu Chwalińska rozpoczynała kwalifikacje do Rolanda Garrosa na 116. pozycji rankingu WTA. Po dotarciu do finału turnieju wielkoszlemowego w Paryżu zajęła 21. miejsce i po raz pierwszy znalazła się w czołowej setce.

W nieoficjalnym rankingu po Wuhan Open Chwalińska będzie miała 3031 punktów i zajmie 11. pozycję. Świątek pozostanie dziewiąta z dorobkiem 4389 punktów. Pierwszą dziesiątkę zamyka Marta Kostiuk z 3920 punktami, a Iva Jovic, którą Chwalińska pokonała w Wuhanie, spadnie na 12. miejsce z 2961 punktami.

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