Рис Маккленаган, олимпийский чемпион, не вышел в финал упражнений на коне на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды. В квалификации 27-летний спортсмен набрал 14,400 балла и занял 10-е место, сообщает BBC Sport.

Результат квалификации

Результата Маккленагана не хватило для выхода в финал в этой дисциплине. По данным BBC Sport, возвращение гимнаста к соревнованиям после операции на плече складывается непросто.

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Возвращение к соревнованиям

Маккленаган полностью пропустил 2025 год, восстанавливаясь после хирургического вмешательства на плече. В июле он занял шестое место на Играх Содружества — это был его первый крупный турнир после травмы. В августе спортсмен стал седьмым на чемпионате Европы в Загребе.

Предыдущие титулы

Маккленаган является двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем золота чемпионатов Европы. Олимпийский чемпион завершил квалификацию мирового первенства в Роттердаме на 10-й позиции.

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