Rhys McClenaghan, mistrz olimpijski, nie awansował do finału ćwiczeń na koniu z łękami podczas mistrzostw świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie w Holandii. W kwalifikacjach 27-letni sportowiec uzyskał 14,400 pkt i zajął 10. miejsce, informuje BBC Sport.

Wynik kwalifikacji

Wynik McClenaghana nie wystarczył do awansu do finału w tej konkurencji. Według BBC Sport powrót gimnastyka do rywalizacji po operacji barku nie przebiega łatwo.

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Powrót do rywalizacji

McClenaghan całkowicie opuścił 2025 rok, dochodząc do siebie po operacji barku. W lipcu zajął szóste miejsce na Igrzyskach Wspólnoty Narodów — był to jego pierwszy duży turniej po kontuzji. W sierpniu sportowiec zajął siódme miejsce na mistrzostwach Europy w Zagrzebiu.

Poprzednie tytuły

McClenaghan jest dwukrotnym mistrzem świata i trzykrotnym zdobywcą złota mistrzostw Europy. Mistrz olimpijski zakończył kwalifikacje mistrzostw świata w Rotterdamie na 10. pozycji.

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