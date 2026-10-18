В Польше «Заглембе» из Любина 18 октября победило «Ягеллонию» из Белостока со счётом 1:0 в матче 11-го тура Экстраклясы. Единственный мяч на 77-й минуте с пенальти забил Себастиан Керк. Одиннадцатиметровый назначили после проверки VAR, которая длилась почти пять минут, сообщает Interia Sport.

Моменты первого тайма

Хозяева активнее начали игру. На 11-й минуте Марцель Регула вышел один на один с вратарём «Ягеллонии», однако не реализовал момент. Через 11 минут он пробил левой ногой, но голкипер гостей справился с ударом.

Самый опасный эпизод первого тайма произошёл на 38-й минуте. После подачи со штрафного Роман Якуба нанёс удар с лёта примерно с десяти метров и попал в перекладину. На перерыв команды ушли при счёте 0:0.

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Решение после VAR

В начале второго тайма Усман Сов прорвался по правому флангу в штрафную площадь и пробил в дальний угол, однако Златан Аломерович отбил мяч. На 68-й минуте Регула не попал в ворота головой.

Позднее после углового Регула столкнулся с защитниками «Ягеллонии» и упал в штрафной площади. Главный арбитр Ярослав Пшибыл сначала не назначил пенальти, но после сигнала VAR просмотрел эпизод на мониторе и указал на одиннадцатиметровую отметку. Керк реализовал пенальти — это был его первый гол в сезоне.

В конце встречи Михал Налепа после вбрасывания аута головой попал в штангу, а в компенсированное время Хесус Имаз не смог переиграть вратаря «Заглембе». «Ягеллония» потерпела четвёртое подряд поражение в чемпионате.

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