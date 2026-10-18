Заглембє перемогло Ягеллонію завдяки пенальті Керка — Interia Sport

У Польщі «Заглембє» з Любіна 18 жовтня перемогло «Ягеллонію» з Білостока з рахунком 1:0 у матчі 11-го туру Екстракляси. Єдиний м’яч на 77-й хвилині з пенальті забив Себастіан Керк. Одинадцятиметровий призначили після перевірки VAR, яка тривала майже п’ять хвилин, повідомляє Interia Sport.

Моменти першого тайму

Господарі активніше розпочали гру. На 11-й хвилині Марцель Регула вийшов сам на сам із воротарем «Ягеллонії», однак не реалізував момент. Через 11 хвилин він пробив лівою ногою, але голкіпер гостей упорався з ударом.

Найнебезпечніший епізод першої половини стався на 38-й хвилині. Після подачі зі штрафного Роман Якуба завдав удару з льоту приблизно з десяти метрів і влучив у поперечину. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

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Рішення після VAR

На старті другого тайму Усман Сов прорвався правим флангом до штрафного майданчика та пробив у дальній кут, проте Златан Аломерович відбив м’яч. На 68-й хвилині Регула не влучив у ворота головою.

Згодом після кутового Регула зіткнувся із захисниками «Ягеллонії» та впав у штрафному майданчику. Головний арбітр Ярослав Пшибил спершу не призначив пенальті, але після сигналу VAR переглянув епізод на моніторі та вказав на одинадцятиметрову позначку. Керк реалізував пенальті — це був його перший гол у сезоні.

Наприкінці зустрічі Міхал Налепа після вкидання ауту влучив головою у стійку, а в компенсований час Хесус Імас не зміг переграти воротаря «Заглембє». «Ягеллонія» зазнала четвертої поспіль поразки в чемпіонаті.

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