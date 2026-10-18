W Polsce Zagłębie Lubin 18 października pokonało Jagiellonię Białystok 1:0 w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Jedynego gola w 77. minucie z rzutu karnego zdobył Sebastian Kerk. Jedenastkę podyktowano po analizie VAR, która trwała prawie pięć minut, informuje Interia Sport.

Momenty pierwszej połowy

Gospodarze aktywniej rozpoczęli spotkanie. W 11. minucie Marcel Reguła wyszedł sam na sam z bramkarzem Jagiellonii, jednak nie wykorzystał okazji. Jedenaście minut później uderzył lewą nogą, ale golkiper gości poradził sobie ze strzałem.

Najgroźniejszy epizod pierwszej połowy miał miejsce w 38. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Roman Jakuba oddał strzał z woleja z około dziesięciu metrów i trafił w poprzeczkę. Drużyny zeszły na przerwę przy wyniku 0:0.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja po VAR

Na początku drugiej połowy Usman Sow przedarł się prawym skrzydłem w pole karne i uderzył w dalszy róg, jednak Zlatan Alomerović obronił piłkę. W 68. minucie Reguła nie trafił głową do bramki.

Później po rzucie rożnym Reguła zderzył się z obrońcami Jagiellonii i upadł w polu karnym. Sędzia główny Jarosław Przybył początkowo nie podyktował rzutu karnego, lecz po sygnale VAR obejrzał sytuację na monitorze i wskazał na jedenasty metr. Kerk wykorzystał rzut karny — był to jego pierwszy gol w sezonie.

Pod koniec spotkania Michał Nalepa po wrzucie z autu trafił głową w słupek, a w doliczonym czasie Jesús Imaz nie zdołał pokonać bramkarza Zagłębia. Jagiellonia poniosła czwartą z rzędu porażkę w lidze.

Czytaj nas na