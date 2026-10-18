10月18日，在波兰足球甲级联赛第11轮比赛中，卢宾扎格维比以1比0战胜比亚韦斯托克雅盖隆尼亚。塞巴斯蒂安·凯尔克在第77分钟罚入全场唯一进球。该点球是在历时近五分钟的VAR核查后判罚的，据Interia Sport报道。

上半场关键时刻

主队开场后更加积极。第11分钟，马切尔·雷古瓦获得与雅盖隆尼亚门将单刀的机会，但未能把握。11分钟后，他用左脚射门，但客队门将化解了这次射门。

上半场最危险的一幕发生在第38分钟。罗曼·雅库巴接任意球传中后，在约十米处凌空射门，击中横梁。两队以0比0的比分进入中场休息。

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VAR后的判罚

下半场开始时，乌斯曼·索乌沿右路突破进入禁区，并射向远角，但兹拉坦·阿洛梅罗维奇将球扑出。第68分钟，雷古瓦头球未能命中球门。

随后，在一次角球后，雷古瓦与雅盖隆尼亚后卫发生碰撞并在禁区内倒地。主裁判雅罗斯瓦夫·普日贝乌起初没有判罚点球，但在收到VAR提示后，他在场边监视器上回看了这一事件，并指向点球点。凯尔克主罚命中——这是他本赛季的首个进球。

比赛尾声阶段，米哈乌·纳莱帕在一次界外球后头球击中立柱；补时阶段，赫苏斯·伊马斯未能击败扎格维比门将。雅盖隆尼亚遭遇联赛四连败。

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