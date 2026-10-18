По данным The Guardian, «Челси» победил «Тоттенхэм» со счётом 6:2 на «Стэмфорд Бридж» в матче женской Суперлиги. По два гола в составе хозяек забили Лорен Джеймс и Элли Карпентер. Ещё по разу отличились Сьоке Нюскен и Майка Хамано, тогда как за «Тоттенхэм» забили Матильда Винберг и Сигне Гаупсет.

События первого тайма

Джеймс открыла счёт на 25-й минуте, отобрав мяч у Токо Коги и пробив с острого угла. Перед перерывом «Тоттенхэм» сравнял счёт: Винберг головой замкнула точную передачу Жюли Блакстад.

В первом тайме гости больше владели мячом, чем хотелось бы «Челси». По итогам игры владение мячом было почти равным — 54% на 46% в пользу хозяек. «Челси» нанёс 17 ударов, восемь из них — в створ ворот; «Тоттенхэм» пробил 13 раз, семь ударов были точными.

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Голы после перерыва

На 58-й минуте Карпентер вновь вывела «Челси» вперёд после прострела Алиссы Томпсон. Через четыре минуты Джеймс забила во второй раз, получив мяч от Люси Бронз в центре поля, обыграв Когу и пробив мимо Лизе Коп.

Нюскен забила четвёртый мяч «Челси» через шесть минут после выхода на замену. На 86-й минуте Хамано попала в верхний угол ворот, а Гаупсет вскоре сократила отставание «Тоттенхэма». В компенсированное время Карпентер установила окончательный счёт — 6:2.

Победа позволила «Челси» сохранить давление на «Манчестер Сити» в верхней части турнирной таблицы. Для «Тоттенхэма» это продолжение безвыигрышной серии в матчах женской Суперлиги против представителей большой четвёрки: в 20 таких играх команда добилась четырёх ничьих и потерпела 16 поражений.

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