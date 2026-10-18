Według The Guardian, Chelsea pokonała Tottenham 6:2 na Stamford Bridge w meczu kobiecej Superligi. Lauren James i Ellie Carpenter zdobyły po dwa gole dla gospodyń. Po jednym trafieniu dołożyły także Sjoeke Nüsken i Maika Hamano, natomiast dla Tottenhamu strzeliły Matilda Vinberg i Signe Gaupset.

Wydarzenia pierwszej połowy

James otworzyła wynik w 25. minucie, odbierając piłkę Toko Kodze i strzelając z ostrego kąta. Przed przerwą Tottenham wyrównał: Vinberg głową wykończyła precyzyjne dośrodkowanie Julie Blakstad.

W pierwszej połowie przyjezdne miały więcej posiadania piłki, niż Chelsea by sobie życzyła. Po meczu posiadanie piłki było niemal równe — 54% do 46% na korzyść gospodyń. Chelsea oddała 17 strzałów, z czego osiem celnych; Tottenham strzelał 13 razy, a siedem uderzeń było celnych.

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Gole po przerwie

W 58. minucie Carpenter ponownie wyprowadziła Chelsea na prowadzenie po płaskim dośrodkowaniu Alyssy Thompson. Cztery minuty później James zdobyła drugiego gola, otrzymując piłkę od Lucy Bronze w środku pola, mijając Kogę i strzelając obok Lize Kop.

Nüsken zdobyła czwartą bramkę Chelsea sześć minut po wejściu z ławki rezerwowych. W 86. minucie Hamano trafiła w górny róg bramki, a Gaupset wkrótce zmniejszyła stratę Tottenhamu. W doliczonym czasie gry Carpenter ustaliła wynik na 6:2.

Zwycięstwo pozwoliło Chelsea utrzymać presję na Manchesterze City w górnej części tabeli. Dla Tottenhamu był to ciąg dalszy serii bez zwycięstwa w meczach kobiecej Superligi z przedstawicielami wielkiej czwórki: w 20 takich spotkaniach zespół zanotował cztery remisy i 16 porażek.

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