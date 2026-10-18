Челсі розгромив Тоттенгем 6:2 у жіночій Суперлізі — The Guardian

За даними The Guardian, «Челсі» переміг «Тоттенгем» з рахунком 6:2 на «Стемфорд Брідж» у матчі жіночої Суперліги. По два голи у складі господарок забили Лорен Джеймс та Еллі Карпентер. Ще по разу відзначилися Сьоке Нюскен і Майка Хамано, тоді як за «Тоттенгем» забили Матильда Вінберг та Сігне Гаупсет.

Події першого тайму

Джеймс відкрила рахунок на 25-й хвилині, відібравши м’яч у Токо Коги та пробивши з гострого кута. Перед перервою «Тоттенгем» зрівняв рахунок: Вінберг головою замкнула точну передачу Жулі Блакстад.

У першому таймі гості більше володіли м’ячем, ніж цього хотів би «Челсі». За підсумками гри володіння м’ячем було майже рівним — 54% на 46% на користь господарок. «Челсі» завдав 17 ударів, вісім із них — у площину воріт; «Тоттенгем» пробив 13 разів, сім ударів були точними.

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Голи після перерви

На 58-й хвилині Карпентер знову вивела «Челсі» вперед після прострілу Алісси Томпсон. Через чотири хвилини Джеймс забила вдруге, отримавши м’яч від Люсі Бронз у центрі поля, обігравши Когу та пробивши повз Лізе Коп.

Нюскен забила четвертий м’яч «Челсі» через шість хвилин після виходу на заміну. На 86-й хвилині Хамано влучила у верхній кут воріт, а Гаупсет невдовзі скоротила відставання «Тоттенгема». У компенсований час Карпентер встановила остаточний рахунок — 6:2.

Перемога дозволила «Челсі» зберегти тиск на «Манчестер Сіті» у верхній частині турнірної таблиці. Для «Тоттенгема» це продовження безвиграшної серії в матчах жіночої Суперліги проти представників великої четвірки: у 20 таких іграх команда здобула чотири нічиї та зазнала 16 поразок.

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