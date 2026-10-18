据《卫报》报道，切尔西在斯坦福桥举行的一场女足超级联赛比赛中以6比2击败热刺。主队的劳伦·詹姆斯和埃莉·卡彭特各入两球。肖克·尼奥斯肯和舞香·滨野也各进一球，热刺则由玛蒂尔达·温贝里和西涅·高普塞特破门。

上半场事件

第25分钟，詹姆斯从托科·古贺脚下断球后从小角度射门得分，打破僵局。中场休息前，热刺扳平比分：温贝里头球接应朱莉·布拉克斯塔德精准的传球破门。

上半场，客队的控球率高于切尔西所希望看到的水平。全场比赛结束时，控球率几乎持平，主队以54%比46%占优。切尔西完成17次射门，其中8次射正；热刺射门13次，其中7次射正。

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下半场进球

第58分钟，卡彭特接应阿莉莎·汤普森的低平传中，再次帮助切尔西取得领先。四分钟后，詹姆斯在中场接到露西·布龙泽的传球，过掉古贺后射门越过莉泽·科普，打入个人第二球。

尼奥斯肯替补登场六分钟后打进切尔西的第四球。第86分钟，滨野将球打入球门上角，高普塞特不久后为热刺缩小差距。补时阶段，卡彭特将最终比分锁定为6比2。

这场胜利让切尔西得以继续向积分榜上游的曼城施压。对热刺而言，这延续了球队在女足超级联赛对阵四强球队时的不胜纪录：在20场此类比赛中，球队取得4场平局并遭遇16场失利。

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