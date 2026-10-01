«Тоттенхэм» дома обыграл «Ковентри» со счётом 3:1 и одержал первую победу в сезоне Премьер-лиги. Как сообщает Sky Sports, до этой игры команда не выиграла ни одного из шести стартовых матчей чемпионата.

Голы в матче

Счёт на 14-й минуте открыл Джеймс Мэддисон, который впервые с мая 2025 года вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на официальный матч. Полузащитник попал в верхний угол ворот «Ковентри» — клуба, где начал профессиональную карьеру.

На 18-й минуте Доминик Соланке забил после передачи Энди Робертсона, однако гол не засчитали из-за офсайда. На 49-й минуте Джек Рудони сравнял счёт, а на 58-й Омар Мармуш вновь вывел хозяев вперёд, забив свой первый гол за клуб. В компенсированное время Бен Дэвис установил окончательный счёт.

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Возвращение Кулусевски

В конце второго тайма на поле вышел Деян Кулусевски, вернувшийся к игре после 526 дней вне поля из-за травмы. Он появился в матче, выйдя со скамейки запасных.

После победы «Тоттенхэм» набрал шесть очков, поднялся на 16-е место и опережает «Ковентри» по разнице мячей. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Челси».

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