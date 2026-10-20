Польская бегунья на 400 метров Наталья Буковецкая планирует не выступать в зимнем сезоне 2027 года, чтобы сосредоточиться на летней части года и подготовке к чемпионату мира по лёгкой атлетике в Пекине. Турнир пройдёт с 10 по 19 сентября, сообщает Interia Sport.

Фокус на летнем сезоне

В разговоре для Польской ассоциации лёгкой атлетики Буковецкая заявила, что её планы не изменились и она хочет и дальше завоёвывать медали. По её словам, она, скорее всего, не будет бегать в помещении и больше настраивается на летние старты.

Спортсменка отметила, что сентябрьский чемпионат мира даёт достаточно времени для тренировок. Среди её целей — сохранить здоровье, спокойно подготовиться, приблизиться к личному рекорду и побороться за медаль мирового первенства.

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Чемпионат Европы в помещении

Как отмечает издание, Буковецкая не выступит на чемпионате Европы в помещении в Валенсии. Ранее она уже отказывалась от зимних соревнований, готовясь к двум пикам формы — чемпионату Европы в Риме и Олимпийским играм в Париже.

Тогда Буковецкая завоевала золото чемпионата Европы и бронзу Олимпиады. В обоих стартах она показала результат 48,98 секунды, а её личный рекорд и рекорд Польши на дистанции 400 метров составляет 48,90 секунды.

В 2026 году спортсменка завоевала серебро чемпионата мира в помещении в Торуни и серебряную медаль чемпионата Европы в Бирмингеме.

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