娜塔莉娅·布科维耶茨卡将缺席2027年冬季赛季——Interia Sport

波兰400米跑运动员娜塔莉娅·布科维耶茨卡计划不参加2027年冬季赛季，以专注于夏季赛事以及备战在北京举行的世界田径锦标赛。该赛事将于9月10日至19日举行，Interia Sport报道称。

专注夏季赛季

布科维耶茨卡在接受波兰田径协会采访时表示，她的计划没有改变，并希望继续赢得奖牌。她说，自己可能不会参加室内比赛，而会更专注于夏季赛事。

这名运动员指出，9月举行的世界锦标赛为训练提供了充足时间。她的目标包括保持健康、从容备战、接近个人最好成绩，并争夺世界锦标赛奖牌。

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欧洲室内锦标赛

据该媒体报道，布科维耶茨卡不会参加在瓦伦西亚举行的欧洲室内锦标赛。此前，她也曾放弃冬季比赛，为两次状态高峰做准备——罗马欧洲锦标赛和巴黎奥运会。

当时，布科维耶茨卡获得了欧洲锦标赛金牌和奥运会铜牌。她在两项赛事中的成绩均为48.98秒，而她在400米项目上的个人最好成绩和波兰纪录为48.90秒。

2026年，这名运动员在托伦世界室内锦标赛上获得银牌，并在伯明翰欧洲锦标赛上获得银牌。

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