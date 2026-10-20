Бігунка Наталія Буковецька пропустить зимовий сезон 2027 — Interia Sport

Польська бігунка на 400 метрів Наталія Буковецька планує не виступати в зимовому сезоні 2027 року, щоб зосередитися на літній частині року та підготовці до чемпіонату світу з легкої атлетики в Пекіні. Турнір відбудеться з 10 до 19 вересня, повідомляє Interia Sport.

Фокус на літньому сезоні

У розмові для Польської асоціації легкої атлетики Буковецька сказала, що її плани не змінилися і вона хоче надалі здобувати медалі. За її словами, вона радше не бігатиме в приміщенні та більше налаштовується на літні старти.

Спортсменка зазначила, що вересневий чемпіонат світу дає достатньо часу для тренувань. Серед її цілей — зберегти здоров’я, спокійно підготуватися, наблизитися до особистого рекорду та поборотися за медаль світової першості.

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Чемпіонат Європи в приміщенні

Як зазначає видання, Буковецька не виступить на чемпіонаті Європи в приміщенні у Валенсії. Раніше вона вже відмовлялася від зимових змагань, готуючись до двох піків форми — чемпіонату Європи в Римі та Олімпійських ігор у Парижі.

Тоді Буковецька здобула золото чемпіонату Європи та бронзу Олімпіади. В обох стартах вона показала результат 48,98 секунди, а її особистий рекорд і рекорд Польщі на дистанції 400 метрів становить 48,90 секунди.

У 2026 році спортсменка виборола срібло чемпіонату світу в приміщенні в Торуні та срібну медаль чемпіонату Європи в Бірмінгемі.

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