Reprezentacja Australii kobiet w rugby league pokonała Samoa 40:0 w meczu otwarcia Pucharu Świata na Commbank Stadium w Sydney w Australii. Australijki, znane jako Jillaroos, rozpoczęły obronę tytułu od siedmiu przyłożeń, choć po przerwie zdobyły tylko dwa.

Debiut Kelleher

Jedną z kluczowych zawodniczek meczu była Jocelyn Kelleher, która zadebiutowała w reprezentacji na pozycji łączniczki ataku. Trenerka Jess Skinner nie uwzględniła Ali Brigginshaw w składzie drużyny, a Jesse Southwell nie znalazła się w składzie meczowym.

Kelleher wykorzystała sześć z siedmiu prób podwyższenia i uczestniczyła w dwóch przyłożeniach zespołu, za co otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki meczu. Jak podaje The Guardian, nazwała swój debiut niesamowitym i powiedziała, że reprezentacja dobrze współpracuje na zgrupowaniu treningowym.

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Siedem przyłożeń Australii

Samoa aktywnie rozpoczęło mecz i miało kilka serii ataków w pobliżu pola punktowego rywalek, ale nie wykorzystało swoich okazji. Zespół zrezygnował z kopnięcia na bramkę po dwóch rzutach karnych, a później pełniąca rolę obrończyni Destiny Mino-Sinapati straciła piłkę. Wkrótce potem Jaime Chapman otworzyła wynik po podaniu Tamiki Upton.

W pierwszej połowie przyłożenia zdobyły również Julia Robinson, Shaili Bent, Keeley Nici i Olivia Kernick. Na początku drugiej połowy Kernick krótkim podaniem wyprowadziła Kaylee Joseph na przyłożenie, a pod koniec meczu punktowała Jess Sergis.

Kapitan Australii Isabelle Kelly po meczu przyznała, że zespół może jeszcze poprawić swoją grę, która momentami była chaotyczna. Jednocześnie zaznaczyła, że dla nowego składu jest to początek turnieju. Australia rozegra w przyszłym tygodniu w Perth kolejny mecz fazy grupowej przeciwko Anglii.

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