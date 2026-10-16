Mark Stewart i Anna Morris zdobyli złote medale na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Szanghaju w Chinach. Szkot Stewart wygrał wyścig punktowy mężczyzn, a Walijka Morris została mistrzynią omnium, informuje BBC Sport.

Zwycięstwo Stewarta w wyścigu punktowym

31-letni Stewart znakomicie przejechał końcową część finału i zdobył tytuł z przewagą siedmiu punktów nad olimpijskim mistrzem omnium Benjaminem Thomasem. Brązowy medal w tej konkurencji zdobył Portugalczyk Carlos Salgueiro.

Po zwycięstwie Stewart powiedział, że nie potrafi znaleźć słów, by opisać zdobycie tytułu mistrza świata. Podziękował British Cycling, żonie i rodzinie za wsparcie, a także zaznaczył, że w ciągu ostatnich 10 lat kultura w organizacji zmieniła się na lepsze.

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Złoto Morris w omnium

Morris, która jest aktualną mistrzynią Europy w omnium, prowadziła w klasyfikacji generalnej po trzech rundach zawodów. W końcowym wyścigu punktowym pokonała Japonkę Tsuyakę Uchino i Dunkę Amalie Dideriksen.

Dla 31-letniej zawodniczki był to drugi złoty medal turnieju: w czwartek wygrała także kobiecy wyścig drużynowy na dochodzenie. Aktualna mistrzyni świata w omnium Lorena Wiebes z Holandii wycofała się z zawodów po upadku w otwierającym wyścigu scratch, w wyniku którego kilka kolarek upadło na tor.

Również w reprezentacji Wielkiej Brytanii Emma Finucane zdobyła srebro w sprincie kobiet, przegrywając w finale z Chinką Yuan Liying. Sophie Capewell przegrała z Japonką Mini Sato w fotofiniszu w walce o brąz, a Joseph Truman zdobył brąz w męskiej jeździe na czas.

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