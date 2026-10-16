Rugbysta południowoafrykańskiego klubu Lions Rynhardt Andrews zmarł w hotelu zespołu na francuskiej wyspie Île de Ré w przeddzień meczu Pucharu Mistrzów z La Rochelle. Miał 31 lat.

Jak informuje The Guardian, służbom ratunkowym nie udało się reanimować sportowca po tym, jak w hotelu Atalante-Relais Thalasso wszczęto alarm. Południowoafrykański Związek Rugby oświadczył, że Andrews tragicznie zginął w wypadku, podczas którego upadł.

Zdecydowano o rozegraniu meczu

Zespół Lions przygotowywał się do debiutanckiego meczu w najważniejszych europejskich rozgrywkach klubowych, który miał odbyć się w sobotę na stadionie Stade Marcel-Deflandre. Zawodnicy zdecydowali się wyjść na boisko, aby uczcić pamięć swojego kolegi z drużyny.

Organizator turnieju, European Professional Club Rugby, poinformował, że przed wszystkimi meczami Investec Champions Cup i EPCR Challenge Cup w ten weekend odbędzie się minuta ciszy ku pamięci Andrewsa.

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Kariera sportowca

Andrews grał na pozycji wspieracza drugiej linii. Oprócz Lions z Johannesburga reprezentował KZN Sharks i angielski Sale Sharks, w barwach którego rozegrał 45 meczów. W 2015 roku występował także w młodzieżowej reprezentacji RPA.

Prezydent Południowoafrykańskiego Związku Rugby Mark Alexander złożył kondolencje rodzinie zawodnika oraz społeczności rugby Lions. Lions oświadczyli, że są głęboko zasmuceni śmiercią Andrewsa, i złożyli kondolencje jego żonie Meighlin, dzieciom Hendricksowi i Emersonowi oraz całej rodzinie.

Dyrektor rugby Sale Sharks Alex Sanderson nazwał Andrewsa znakomitym kolegą z drużyny i zaznaczył, że zawodnik wraz z rodziną uczynił Manchester swoim drugim domem.

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