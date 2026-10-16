南非Lions俱乐部橄榄球员赖因哈特·安德鲁斯在法国雷岛的一家球队酒店去世，当时正值冠军杯对阵拉罗谢尔比赛的前夕。他31岁。

据《卫报》报道，在Atalante-Relais Thalasso酒店发出警报后，紧急救援人员未能将这名运动员抢救回来。南非橄榄球联盟表示，安德鲁斯在一次跌倒的事故中不幸身亡。

决定按计划进行比赛

Lions队当时正在为欧洲最高级别俱乐部赛事中的首场比赛做准备，该场比赛原定于周六在马塞尔-德弗朗德尔体育场举行。球员们决定上场比赛，以纪念他们的队友。

赛事组织方欧洲职业俱乐部橄榄球协会表示，本周末所有Investec Champions Cup和EPCR Challenge Cup比赛开始前，都将为纪念安德鲁斯举行一分钟默哀。

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运动员的职业生涯

安德鲁斯司职锁球前锋。除约翰内斯堡的Lions外，他还效力过KZN Sharks和英格兰的Sale Sharks，并代表后者出战45场比赛。2015年，他还曾代表南非青年国家队出战。

南非橄榄球联盟主席马克·亚历山大向这名球员的家人以及Lions橄榄球界表示哀悼。Lions俱乐部表示，他们对安德鲁斯的去世深感悲痛，并向他的妻子梅格林、孩子亨德里克斯和埃默森以及全体家属表示慰问。

Sale Sharks橄榄球总监亚历克斯·桑德森称安德鲁斯是一位出色的队友，并表示这名球员与家人已将曼彻斯特视为第二故乡。

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