托马夏克在波兰锦标赛双人项目夺金——Interia Sport

在波兰扎科帕内，卡茨佩尔·托马夏克和雅库布·沃尔内赢得了夏季波兰跳台滑雪锦标赛双人项目的冠军。LKS Klimczok Bystra I的选手得到927.8分，以18.8分的优势领先WSS Wisła I，Interia Sport报道。

前一天，托马夏克还在个人项目中成为波兰冠军。在维尔卡·克罗克维举行的双人项目夺冠，是他在本届全国锦标赛中获得的第二枚金牌。

首轮过后领跑

首轮过后，LKS Klimczok Bystra I取得领先。托马夏克跳出141米，而沃尔内的成绩为130.5米。托马夏克的这一跳是该轮唯一超过HS 140跳台尺寸的跳跃。

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第二轮中，托马夏克落在142米处；在最后一轮前，他所在的队伍领先WSS Wisła I 14.7分。帕维尔·翁谢克在第二轮跳出140米，但这并未改变争夺金牌的力量格局。托马夏克以141.5米的一跳结束了比赛。

双人项目比赛结果

由亚历山大·兹尼什乔尔和帕维尔·翁谢克组成的WSS Wisła I以909分获得第二名。AZS Zakopane I赢得铜牌：蒂莫泰乌什·阿米尔凯维奇和马切伊·科特得到844.6分。

TS Wisła Zakopane I的亚当·尼日尼克和达维德·库巴茨基以836.1分获得第四名。LKS Poroniec Poronin I的马尔钦·博巴克和克莱门斯·约尼亚克以830.7分位列第五。

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