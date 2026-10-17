W Zakopanem Kacper Tomasiak i Jakub Wolny wygrali zawody duetów podczas letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Reprezentanci LKS Klimczok Bystra I zdobyli 927,8 pkt i wyprzedzili WSS Wisła I o 18,8 pkt, informuje Interia Sport.

Dzień wcześniej Tomasiak został również mistrzem Polski w konkursie indywidualnym. Zwycięstwo w duetach na Wielkiej Krokwi było dla niego drugim złotem krajowego czempionatu.

Prowadzenie po pierwszej serii

Po pierwszej serii na prowadzenie wyszedł LKS Klimczok Bystra I. Tomasiak skoczył 141 metrów, a Wolny uzyskał 130,5 metra. Skok Tomasiaka był jedynym w tej serii, który przekroczył rozmiar skoczni HS 140.

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W drugiej serii Tomasiak wylądował na 142. metrze, a przed serią finałową jego zespół miał 14,7 pkt przewagi nad WSS Wisła I. Paweł Wąsek skoczył w drugiej serii 140 metrów, jednak nie zmieniło to układu sił w walce o złoto. Tomasiak zakończył zawody skokiem na 141,5 metra.

Wyniki zawodów duetów

Drugie miejsce zajęła drużyna WSS Wisła I w składzie Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek — 909 pkt. Brązowe medale zdobył zespół AZS Zakopane I: Tymoteusz Amilkiewicz i Maciej Kot uzyskali 844,6 pkt.

Czwarte miejsce zajęli Adam Niżnik i Dawid Kubacki z TS Wisła Zakopane I — 836,1 pkt. Piątą pozycję zajęli Marcin Bobak i Klemens Joniak z LKS Poroniec Poronin I, którzy zdobyli 830,7 pkt.

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