Стрибун Томасьяк виграв золото в дуетах на чемпіонаті Польщі — Interia Sport

У Закопаному, Польща, Кацпер Томасьяк та Якуб Вольний перемогли в змаганнях дуетів на літньому чемпіонаті Польщі зі стрибків на лижах. Представники LKS Klimczok Bystra I набрали 927,8 бала та випередили WSS Wisła I на 18,8 бала, повідомляє Interia Sport.

Напередодні Томасьяк також став чемпіоном Польщі в індивідуальних змаганнях. Перемога в дуетах на Великій Крокві стала для нього другим золотом національної першості.

Лідерство після першої серії

Після першої серії LKS Klimczok Bystra I вийшов у лідери. Томасьяк стрибнув на 141 метр, тоді як Вольний показав результат 130,5 метра. Стрибок Томасьяка став єдиним у цій серії, який перевищив розмір трампліна HS 140.

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У другій серії Томасьяк приземлився на позначці 142 метри, а перед заключною серією його команда мала 14,7 бала переваги над WSS Wisła I. Павел Вонсек у другій серії стрибнув на 140 метрів, однак це не змінило розстановки сил у боротьбі за золото. Томасьяк завершив змагання стрибком на 141,5 метра.

Результати змагань дуетів

Друге місце посіла WSS Wisła I у складі Александера Зніщола та Павела Вонсека — 909 балів. Бронзові медалі виборола команда AZS Zakopane I: Тимотеуш Амількевич і Мацей Кот набрали 844,6 бала.

Четвертими стали Адам Ніжник і Давид Кубацький з TS Wisła Zakopane I — 836,1 бала. П’яту позицію посіли Марцін Бобак і Клеменс Йоняк із LKS Poroniec Poronin I, які набрали 830,7 бала.

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