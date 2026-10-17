В Закопане, Польша, Кацпер Томасьяк и Якуб Вольны победили в соревнованиях дуэтов на летнем чемпионате Польши по прыжкам на лыжах с трамплина. Представители LKS Klimczok Bystra I набрали 927,8 балла и опередили WSS Wisła I на 18,8 балла, сообщает Interia Sport.

Днём ранее Томасьяк также стал чемпионом Польши в индивидуальных соревнованиях. Победа в дуэтах на Велька-Крокев стала для него вторым золотом национального первенства.

Лидерство после первой серии

После первой серии LKS Klimczok Bystra I вышел в лидеры. Томасьяк прыгнул на 141 метр, тогда как Вольны показал результат 130,5 метра. Прыжок Томасьяка стал единственным в этой серии, который превысил размер трамплина HS 140.

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Во второй серии Томасьяк приземлился на отметке 142 метра, а перед заключительной серией его команда имела преимущество в 14,7 балла над WSS Wisła I. Павел Вонсек во второй серии прыгнул на 140 метров, однако это не изменило расстановку сил в борьбе за золото. Томасьяк завершил соревнования прыжком на 141,5 метра.

Результаты соревнований дуэтов

Второе место заняла WSS Wisła I в составе Александера Знищола и Павела Вонсека — 909 баллов. Бронзовые медали завоевала команда AZS Zakopane I: Тимотеуш Амилькевич и Мацей Кот набрали 844,6 балла.

Четвёртыми стали Адам Нижник и Давид Кубацкий из TS Wisła Zakopane I — 836,1 балла. Пятую позицию заняли Марцин Бобак и Клеменс Йоняк из LKS Poroniec Poronin I, набравшие 830,7 балла.

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