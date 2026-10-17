在中国武汉，英国网球选手索奈·卡塔尔在WTA 1000赛事半决赛中击败拉脱维亚选手叶莲娜·奥斯塔彭科，职业生涯首次闯入这一级别赛事的决赛。据Interia Sport报道，卡塔尔通过两场抢七获胜——7:6（11:9）、7:6（7:5）。

奥斯塔彭科未能守住优势

两盘比赛中，奥斯塔彭科都以4:1领先并拥有盘点，但未能拿下任何一盘。首盘中，这位拉脱维亚选手两次发球胜盘，但在自己发球局30:0时连续出现两次双误。

首盘抢七中，卡塔尔在6:5时拥有盘点，随后以11:9取胜。第二盘中，这位英国选手在1:4落后后追平比分。奥斯塔彭科还有三个盘点，其中两个出现在第12局，但均未能兑现。第二个抢七以卡塔尔7:5获胜告终。

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决赛对手

决赛中，卡塔尔将对阵伊加·斯维亚特克与玛雅·赫瓦林斯卡之间波兰半决赛的胜者。这位英国选手在休战半年后于不到一个月前重返赛场，并以受保护排名参赛。

晋级决赛确保卡塔尔在WTA排名中从第170位至少升至第50位。她此前曾在去年温布尔登击败过奥斯塔彭科。

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