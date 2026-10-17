W chińskim Wuhanie brytyjska tenisistka Sonay Kartal pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko w półfinale turnieju WTA 1000 i po raz pierwszy w karierze awansowała do finału zawodów tej rangi. Według Interia Sport Kartal zwyciężyła w dwóch tie-breakach — 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Ostapenko nie utrzymała przewagi

W obu setach Ostapenko prowadziła 4:1 i miała piłki setowe, jednak nie zdołała zakończyć żadnej partii na swoją korzyść. W pierwszym secie Łotyszka dwukrotnie serwowała po wygraną w secie, lecz przy stanie 30:0 w swoim gemie popełniła dwa podwójne błędy z rzędu.

W tie-breaku pierwszej partii Kartal miała piłkę setową przy stanie 6:5, a następnie wygrała go 11:9. W drugim secie Brytyjka wyrównała po stracie 1:4. Ostapenko miała jeszcze trzy piłki setowe, w tym dwie w 12. gemie, ale ich nie wykorzystała. Drugi tie-break zakończył się wynikiem 7:5 na korzyść Kartal.

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Rywalka w finale

W finale Kartal zagra ze zwyciężczynią polskiego półfinału między Igą Świątek a Mają Chwalińską. Brytyjka wróciła na kort niespełna miesiąc temu po półrocznej przerwie i występuje z chronionym rankingiem.

Awans do finału gwarantuje Kartal awans w rankingu WTA ze 170. miejsca co najmniej na 50. pozycję. Wcześniej pokonała już Ostapenko na Wimbledonie w ubiegłym roku.

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