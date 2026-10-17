В китайском Ухане британская теннисистка Сонай Картал победила латвийку Елену Остапенко в полуфинале турнира WTA 1000 и впервые в карьере вышла в финал соревнований такого уровня. По данным Interia Sport, Картал одержала победу в двух тай-брейках — 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Остапенко не удержала преимущество

В обоих сетах Остапенко вела 4:1 и имела сетболы, однако не смогла завершить ни одну партию в свою пользу. В первом сете латвийка дважды подавала на сет, но при счёте 30:0 в своём гейме допустила две двойные ошибки подряд.

В тай-брейке первой партии Картал имела сетбол при счёте 6:5, а затем выиграла его 11:9. Во втором сете британка сравняла счёт после отставания 1:4. Остапенко имела ещё три сетбола, в том числе два в 12-м гейме, но не реализовала их. Второй тай-брейк завершился со счётом 7:5 в пользу Картал.

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Соперница в финале

В финале Картал сыграет с победительницей польского полуфинала между Игой Свёнтек и Маей Хвалиньской. Британка вернулась на корт менее месяца назад после полугодового перерыва и выступает по защищённому рейтингу.

Выход в финал гарантирует Картал подъём в рейтинге WTA со 170-го места как минимум на 50-е. Ранее она уже побеждала Остапенко на Уимблдоне в прошлом году.

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