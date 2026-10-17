Картал вийшла до фіналу WTA 1000 в Ухані, двічі відігравшись із 1:4 — Interia Sport

У китайському Ухані британська тенісистка Сонай Картал перемогла латвійку Єлену Остапенко в півфіналі турніру WTA 1000 та вперше в кар’єрі вийшла до фіналу змагань такого рівня. За даними Interia Sport, Картал здобула перемогу у двох тай-брейках — 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Остапенко не втримала перевагу

В обох сетах Остапенко вела з рахунком 4:1 і мала сетболи, однак не змогла завершити жодну партію на свою користь. У першому сеті латвійка двічі подавала на сет, але за рахунку 30:0 у своєму геймі припустилася двох подвійних помилок поспіль.

У тай-брейку першої партії Картал мала сетбол за рахунку 6:5, а згодом виграла його 11:9. У другому сеті британка зрівняла рахунок після відставання 1:4. Остапенко мала ще три сетболи, зокрема два у 12-му геймі, проте не реалізувала їх. Другий тай-брейк завершився з рахунком 7:5 на користь Картал.

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Суперниця у фіналі

У фіналі Картал зіграє з переможницею польського півфіналу між Ігою Свьонтек та Маєю Хвалінською. Британка повернулася на корт менш як місяць тому після піврічної перерви та виступає за захищеним рейтингом.

Вихід до фіналу гарантує Картал підйом у рейтингу WTA зі 170-го місця щонайменше до 50-го. Раніше вона вже перемагала Остапенко на Вімблдоні минулого року.

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