Регбист южноафриканского клуба Lions Райнхардт Эндрюс умер в отеле команды на французском острове Иль-де-Ре накануне матча Кубка чемпионов против «Ла-Рошели». Ему был 31 год.

Как сообщает The Guardian, экстренные службы не смогли реанимировать спортсмена после того, как в отеле Atalante-Relais Thalasso был поднят сигнал тревоги. В Южноафриканском регбийном союзе заявили, что Эндрюс трагически погиб в результате несчастного случая, во время которого упал.

Матч решили провести

Команда Lions готовилась к дебютному матчу в главном европейском клубном турнире, который должен был состояться в субботу на стадионе «Стад Марсель-Дефландр». Игроки решили выйти на поле в память о своем партнере по команде.

Организатор турнира European Professional Club Rugby сообщил, что перед всеми матчами Investec Champions Cup и EPCR Challenge Cup в эти выходные пройдет минута молчания в память об Эндрюсе.

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Карьера спортсмена

Эндрюс играл на позиции лока. Помимо Lions из Йоханнесбурга, он представлял KZN Sharks и английский Sale Sharks, за который провел 45 матчей. В 2015 году он также выступал за молодежную сборную ЮАР.

Президент Южноафриканского регбийного союза Марк Александер выразил соболезнования семье спортсмена и регбийному сообществу Lions. В клубе Lions заявили, что глубоко скорбят из-за смерти Эндрюса, и выразили соболезнования его жене Мейглин, детям Хендриксу и Эмерсону, а также всей семье.

Директор по регби Sale Sharks Алекс Сандерсон назвал Эндрюса прекрасным партнером по команде и отметил, что игрок вместе с семьей сделал Манчестер своим вторым домом.

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