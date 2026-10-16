Регбіст Lions Гайрон Ендрюс помер у Франції перед матчем Кубка чемпіонів — The Guardian

Регбіст південноафриканського клубу Lions Гайрон Ендрюс помер у командному готелі на французькому острові Іль-де-Ре напередодні матчу Кубка чемпіонів проти «Ла-Рошелі». Йому був 31 рік.

Як повідомляє The Guardian, екстрені служби не змогли реанімувати спортсмена після того, як у готелі Atalante-Relais Thalasso спрацював сигнал тривоги. У Південноафриканському регбійному союзі заявили, що Ендрюс трагічно загинув унаслідок нещасного випадку, під час якого впав.

Матч вирішили провести

Команда Lions готувалася до дебютного матчу в найвищому європейському клубному турнірі, який мав відбутися в суботу на стадіоні «Стад Марсель-Дефландр». Гравці вирішили вийти на поле на вшанування пам’яті свого партнера.

Організатор турніру European Professional Club Rugby повідомив, що перед усіма матчами Investec Champions Cup та EPCR Challenge Cup цього вікенду відбудеться хвилина мовчання на згадку про Ендрюса.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кар’єра спортсмена

Ендрюс грав на позиції лока. Окрім Lions із Йоганнесбурга, він представляв KZN Sharks і англійський Sale Sharks, за який провів 45 матчів. У 2015 році він також виступав за молодіжну збірну ПАР.

Президент Південноафриканського регбійного союзу Марк Александер висловив співчуття родині спортсмена та регбійній спільноті Lions. У клубі Lions заявили, що глибоко сумують через смерть Ендрюса, і висловили співчуття його дружині Мейглін, дітям Гендріксу й Емерсону та всій родині.

Директор з регбі Sale Sharks Алекс Сендерсон назвав Ендрюса чудовим партнером по команді та зазначив, що гравець разом із родиною зробив Манчестер своїм другим домом.

Читай нас у