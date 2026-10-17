英格兰女子橄榄球联盟队在珀斯举行的世界杯A组首场比赛中以70比6大胜威尔士。英格兰队达阵13次，其中7次发生在半场休息前，并以40比6领先进入下半场。

两次帽子戏法和罗的纪录

首次代表英格兰队出场的康妮·博伊德和边锋安娜·戴维斯各自完成帽子戏法。伊兹·罗两次达阵并完成9次附加分射门，总共得到26分。她追平了一名英格兰球员在女子世界杯单场比赛中得到最多分数的纪录。

获胜队中的阿米莉亚·布朗和罗各自两次达阵。乔治娅·威尔逊、霍莉-梅·多德和另一名首次出场的队员贾斯明·斯特兰奇也取得得分。据BBC体育报道，布朗在威尔士踢球后，在本方得分区附近利用一次有利的球反弹完成了一次达阵，随后跑出109米抵达对手得分区。

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威尔士在开局阶段扳平比分

英格兰凭借布朗在第3分钟的达阵率先得分。不过，威尔士队利用对手的几次失误，在前10分钟内扳平了比分：佩奇·特拉维斯完成达阵，普雷斯顿完成附加分射门。

此后，英格兰队重新掌控比赛，并在半场休息前7次进入对手得分区。威尔士首次参加女子橄榄球联盟世界杯。在此前两次交锋中，英格兰队对这支球队得到114分，且未失一分。

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