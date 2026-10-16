W Łodzi w Polsce Widzew i Wisła Kraków zremisowały bezbramkowo w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Najlepszą okazję na zwycięstwo mieli goście: w 65. minucie Ángel Rodado nie wykorzystał rzutu karnego, trafiając w poprzeczkę. Dla Widzewa był to ósmy z rzędu mecz ligowy bez wygranej.

Momenty pierwszej połowy

Jak informuje Interia Sport, już w drugiej minucie Fran Álvarez mógł wykorzystać błąd bramkarza Wisły Marcela Łubika, ale golkiper zatrzymał jego próbę lobu. W 19. minucie Łubik przeniósł na poprzeczkę strzał Álvareza z dystansu.

Sędzia Marcin Szczerbowicz przerywał grę z powodu silnego zadymienia po pokazie pirotechnicznym kibiców Widzewa. Z tego powodu pierwsza połowa została przedłużona o dziesięć minut. Pod koniec połowy bliżej gola byli piłkarze krakowskiego klubu: Julius Ertlthaler i Kacper Duda strzelali ponad bramką, a Rodado również nie trafił w cel.

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Rzut karny i szanse pod koniec meczu

Po przerwie Widzew stworzył okazję po dośrodkowaniu Stipe Biuka, jednak Mariusz Fornalczyk nie zdołał oddać strzału. Decydujący epizod nastąpił w 65. minucie: po strzale Dudy piłka w polu karnym trafiła w rękę Ricardo Visusa. Po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny, ale Rodado uderzył zbyt wysoko — piłka trafiła w poprzeczkę.

Wisła oddała 21 strzałów wobec 10 rywala i miała 52% posiadania piłki. W 84. minucie Marc Carbó strzelił ponad poprzeczką, a pod koniec spotkania bramkarz gości Łubik obronił groźny rzut wolny Jusufa Gazibegovicia. Po remisie Wisła zajmuje szóste miejsce w tabeli, a Widzew — 13., mając dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

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