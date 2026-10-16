在波兰罗兹，维泽夫与克拉科夫维斯瓦在波兰足球超级联赛第11轮比赛中互交白卷。客队获得了最好的取胜机会：第65分钟，安赫尔·罗达多罚失点球，皮球击中横梁。对维泽夫而言，这是他们连续第八场联赛未能取胜。

上半场的关键时刻

据Interia Sport报道，早在第2分钟，弗兰·阿尔瓦雷斯本可利用维斯瓦门将马尔切尔·武比克的失误，但门将挡住了他的挑射。第19分钟，武比克将阿尔瓦雷斯的远射托到横梁上。

由于维泽夫球迷燃放烟火后的浓烟严重，主裁判马尔钦·谢尔博维奇中断了比赛。因此，上半场补时延长了10分钟。半场结束前，克拉科夫俱乐部的球员更接近进球：尤利乌斯·埃特哈尔勒和卡茨佩尔·杜达均将球射高，罗达多也未能命中目标。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

点球与比赛末段的机会

中场休息后，维泽夫在斯蒂佩·比乌克传中后创造了一次机会，但马里乌什·福尔纳尔奇克未能完成射门。决定性一幕发生在第65分钟：杜达射门后，皮球在禁区内打在里卡多·维苏斯的手上。经VAR回看后，裁判判罚点球，但罗达多射得过高——皮球击中横梁。

维斯瓦全场射门21次，对手为10次，控球率为52%。第84分钟，马克·卡博将球射过横梁。比赛结束前，客队门将武比克扑出了尤苏夫·加济别戈维奇极具威胁的任意球。战平后，维斯瓦排名积分榜第六，维泽夫排名第13，领先降级区2分。

关注我们在