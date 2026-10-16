高尔夫球手琼·拉姆已达成协议，结束与LIV Golf的合作，并同意放弃约7500万英镑的财务索赔。BBC Sport报道，这将确保这名西班牙球手在经济层面完全退出该联赛。

放弃财务索赔

9月，在沙特阿拉伯公共投资基金撤回数十亿美元支持后，LIV Golf在美国依据Chapter 11程序申请破产保护。破产文件将拉姆列为该组织最大的无担保债权人：仅2026赛季剩余部分，他就应获得740万美元，即550万英镑。

据ESPN报道，拉姆在其价值3亿美元（2.22亿英镑）的合同剩余款项中被欠约1亿美元，即7500万英镑。该合同是他于2023年12月从PGA Tour转投LIV Golf后签署的。LIV Golf获得了从BC Partners Credit为LIV 2.0项目筹集至多3亿美元融资的机会，但拉姆认为所提条件不可接受，并同意完全放弃其索赔。

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球队权利与职业生涯

拉姆将保留Legion XIII这一名称的权利，该名称属于他曾担任队长的LIV Golf球队。不过，他不能使用这一名称在TGL中组建球队。TGL是由泰格·伍兹和罗里·麦克罗伊发起的科技室内高尔夫联赛。

5月，拉姆与DP World Tour达成协议，保留其巡回赛会员资格以及明年参加莱德杯的权利。8月，这位前世界第一连续第三次赢得LIV Golf赛季冠军。LIV Golf球员将自动被禁止在PGA Tour参赛一年，而DP World Tour则为欧洲巡回赛排名前十的高尔夫球手提供获得PGA Tour会员资格的途径。

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