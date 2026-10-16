Golfista Jon Rahm osiągnął porozumienie w sprawie zakończenia współpracy z LIV Golf i zgodził się zrezygnować z roszczeń finansowych o wartości około 75 mln funtów. Ma to zapewnić Hiszpanowi pełne ekonomiczne wyjście z ligi, informuje BBC Sport.

Rezygnacja z roszczeń finansowych

We wrześniu LIV Golf złożyła w USA wniosek o ochronę przed bankructwem w ramach procedury Chapter 11 po tym, jak Państwowy Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej wycofał wielomiliardowe wsparcie. W dokumentach upadłościowych Rahm został wskazany jako największy niezabezpieczony wierzyciel organizacji: tylko za pozostałą część sezonu 2026 należało mu się 7,4 mln dolarów, czyli 5,5 mln funtów.

Według ESPN Rahmowi było winne około 100 mln dolarów, czyli 75 mln funtów, z pozostałej części jego kontraktu o wartości 300 mln dolarów (222 mln funtów), który podpisał po przejściu z PGA Tour do LIV Golf w grudniu 2023 roku. LIV Golf zapewniła sobie możliwość pozyskania do 300 mln dolarów finansowania od BC Partners Credit na projekt LIV 2.0, jednak Rahm uznał zaproponowane warunki za nieakceptowalne i zgodził się całkowicie zrezygnować ze swoich roszczeń.

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Prawa do zespołu i kariera

Rahm zachowa prawa do nazwy Legion XIII — zespołu LIV Golf, którego był kapitanem. Nie będzie jednak mógł wykorzystać tej nazwy do stworzenia zespołu w TGL, technologicznej halowej lidze golfowej uruchomionej przez Tigera Woodsa i Rory’ego McIlroya.

W maju Rahm porozumiał się z DP World Tour w sprawie zachowania członkostwa w tourze oraz prawa do gry w Pucharze Rydera w przyszłym roku. W sierpniu były lider światowego rankingu po raz trzeci z rzędu wygrał sezon LIV Golf. Gracze LIV Golf mają automatyczny zakaz występów w PGA Tour przez rok, podczas gdy DP World Tour zapewnia drogę do członkostwa w PGA Tour dla dziesięciu najlepszych golfistów europejskiego touru.

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