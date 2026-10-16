Гольфист Джон Рам достиг соглашения о прекращении сотрудничества с LIV Golf и согласился отказаться от финансовых требований примерно на £75 млн. Это должно обеспечить испанцу полный экономический выход из лиги, сообщает BBC Sport.

Отказ от финансовых требований

В сентябре LIV Golf подала заявление о защите от банкротства по процедуре Chapter 11 в США после того, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии отозвал многомиллиардную поддержку. В документах о банкротстве Рам был указан как крупнейший необеспеченный кредитор организации: только за оставшуюся часть сезона 2026 года ему причиталось $7,4 млн, или £5,5 млн.

По данным ESPN, Раму были должны около $100 млн, или £75 млн, из оставшейся суммы его контракта на $300 млн (£222 млн), который он подписал после перехода из PGA Tour в LIV Golf в декабре 2023 года. LIV Golf получила возможность привлечь до $300 млн финансирования от BC Partners Credit для проекта LIV 2.0, однако Рам счёл предложенные условия неприемлемыми и согласился полностью отказаться от своих требований.

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Права на команду и карьера

Рам сохранит права на название Legion XIII — команды LIV Golf, капитаном которой он был. При этом он не сможет использовать это название для создания команды в TGL — технологической крытой гольф-лиге, запущенной Тайгером Вудсом и Рори Макилроем.

В мае Рам договорился с DP World Tour о сохранении членства в туре и права сыграть в Кубке Райдера в следующем году. В августе бывший первый номер мирового рейтинга в третий раз подряд выиграл сезон LIV Golf. Игрокам LIV Golf автоматически запрещено выступать в PGA Tour в течение года, тогда как DP World Tour предоставляет путь к членству в PGA Tour для десяти лучших гольфистов европейского тура.

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