В Лодзи, Польша, «Видзев» и краковская «Висла» сыграли без голов в матче 11-го тура Экстраклясы. Лучший шанс одержать победу был у гостей: на 65-й минуте Анхель Родадо не реализовал пенальти, попав в перекладину. Для «Видзева» этот матч стал восьмым подряд в чемпионате без победы.

Моменты первого тайма

Как сообщает Interia Sport, уже на второй минуте Фран Альварес мог воспользоваться ошибкой вратаря «Вислы» Марцеля Лубика, однако голкипер остановил его попытку перебросить мяч. На 19-й минуте Лубик перевел на перекладину дальний удар Альвареса.

Арбитр Марцин Щербович прерывал игру из-за сильного задымления после пиротехнического шоу болельщиков «Видзева». Поэтому первый тайм продлили на десять минут. В конце тайма ближе к голу были футболисты краковского клуба: Юлиус Эртхалер и Кацпер Дуда били выше ворот, а Родадо также не попал в цель.

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Пенальти и шансы в конце игры

После перерыва «Видзев» создал момент после прострела Стипе Биука, однако Мариуш Форнальчик не смог нанести удар. Решающий эпизод произошел на 65-й минуте: после удара Дуды мяч в штрафной площади попал в руку Рикардо Висуса. После просмотра VAR судья назначил пенальти, но Родадо пробил слишком высоко — мяч попал в перекладину.

«Висла» нанесла 21 удар против 10 у соперника и владела мячом 52% времени. На 84-й минуте Марк Карбо пробил выше перекладины, а в конце встречи вратарь гостей Лубик отразил опасный штрафной удар Юсуфа Газибеговича. После ничьей «Висла» занимает шестое место в таблице, «Видзев» — 13-е, имея преимущество в два очка над зоной вылета.

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