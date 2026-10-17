加拿大女子橄榄球队在多伦多BMO Field体育场以24:21击败英格兰，终结了对手持续四年、长达41场比赛的不败纪录。这是英格兰队自2022年女子橄榄球世界杯决赛以来的首次失利，《卫报》报道。

这场WXV比赛吸引了18,621名观众，创下北美女子橄榄球赛事观众人数纪录。一个月前，两队曾在英格兰埃克塞特以26:26战平，这已终结英格兰队的连胜纪录。

比赛进程

比赛开始时，英格兰队克劳迪娅·莫洛尼-麦克唐纳的达阵因未能正确触地而被判无效。不久后，佐伊·哈里森领到黄牌，加拿大队利用人数优势，由萨凡娜·鲍德在角区完成达阵。

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英格兰队长时间无法突破主队防线，但第30分钟，马迪·费奥纳蒂完成达阵。半场结束前，英格兰队凭借一次由哈里森完成的团队进攻，以14:5取得领先。

最后时刻的决定性达阵

下半场，阿莉莎·科里根为加拿大队完成一次个人达阵，英格兰队则由莎拉·伯恩以一次达阵回应。随后，达莉卡·梅宁缩小了加拿大队的分差；比赛结束前两分钟，肖莎娜·塞乌马努塔法帮助加拿大队反超。主队将领先优势保持至终场哨响。

达莉卡·梅宁被评为本场最佳球员。加拿大与英格兰将在一周后再次交手。

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