Reprezentacja Kanady w rugby kobiet pokonała Anglię 24:21 na stadionie BMO Field w Toronto, przerywając trwającą cztery lata serię 41 meczów bez porażki rywalek. Dla reprezentacji Anglii była to pierwsza porażka od finału Pucharu Świata kobiet w 2022 roku, informuje The Guardian.

Mecz WXV zgromadził 18 621 widzów — rekordową publiczność na meczu kobiecego rugby w Ameryce Północnej. Miesiąc wcześniej drużyny zremisowały 26:26 w angielskim Exeterze, co już przerwało serię zwycięstw reprezentacji Anglii.

Przebieg meczu

Na początku spotkania Angielkom nie uznano przyłożenia Claudii Moloney-MacDonald, ponieważ nie zdołała prawidłowo przyłożyć piłki. Wkrótce potem Zoe Harrison otrzymała żółtą kartkę, a Kanadyjki wykorzystały przewagę liczebną: Savannah Bauder zdobyła przyłożenie w rogu boiska.

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Angielska drużyna przez długi czas nie mogła przełamać obrony gospodyń, jednak w 30. minucie przyłożenie zdobyła Maddie Feaunati. Przed przerwą Anglia objęła prowadzenie 14:5 po zespołowej akcji zakończonej przez Harrison.

Decydujące przyłożenie pod koniec

W drugiej połowie Alysha Corrigan zdobyła indywidualne przyłożenie dla Kanady, na co Anglia odpowiedziała przyłożeniem Sarah Bern. Następnie Dalika Menin zmniejszyła stratę Kanadyjek, a dwie minuty przed końcem gry Shoshana Seumanutafa wyprowadziła Kanadę na prowadzenie. Gospodynie utrzymały przewagę do końcowego gwizdka.

Najlepszą zawodniczką meczu została Dalika Menin. Kolejne spotkanie Kanady i Anglii odbędzie się za tydzień.

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