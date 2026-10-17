Женская сборная Канады по регби победила Англию со счетом 24:21 на стадионе BMO Field в Торонто и прервала четырехлетнюю беспроигрышную серию соперниц, насчитывавшую 41 матч. Для английской команды это стало первым поражением с финала женского Кубка мира 2022 года, сообщает The Guardian.

Матч WXV собрал 18 621 зрителя — рекордную аудиторию для женского регби в Северной Америке. Месяцем ранее команды сыграли вничью 26:26 в английском Эксетере, что уже прервало победную серию сборной Англии.

Ход матча

В начале встречи Англии не засчитали попытку Клаудии Молони-Макдональд, поскольку она не смогла правильно приземлить мяч. Вскоре Зои Харрисон получила желтую карточку, а канадки реализовали численное преимущество: Саванна Баудер занесла попытку в угловой зоне.

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Английская команда долго не могла преодолеть оборону хозяек, однако на 30-й минуте попытку занесла Мэдди Феаунати. До перерыва Англия вышла вперед — 14:5 — после командной атаки, которую завершила Харрисон.

Решающая попытка в концовке

Во втором тайме Алиша Корриган выполнила сольную попытку для Канады, на что Англия ответила попыткой Сары Берн. Затем Далика Менин сократила отставание канадок, а за две минуты до окончания игры Шошана Сеуманутaфа вывела Канаду вперед. Хозяйки удержали преимущество до финального свистка.

Лучшей игрокиней матча признали Далику Менин. Следующая встреча Канады и Англии состоится через неделю.

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