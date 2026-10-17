BBC Sport：国际足联以部分关闭球场处罚西班牙

国际足联要求西班牙在下一场国际友谊赛中部分关闭看台。这项处罚与3月31日在西班牙巴塞罗那RCDE球场举行的对阵埃及的比赛有关。比赛期间，部分主场球迷多次高喊针对穆斯林的歧视性口号。

关闭15%的座位

据BBC Sport报道，西班牙必须关闭球场内15%的座位，主要是球门后的看台。经国际足联同意，这些座位可提供给社区或特殊群体的代表，包括家庭、学生以及反歧视组织。

国际足联还对西班牙足协处以2万美元罚款，消息来源称这相当于1.5万英镑。针对该足协的纪律程序因相关口号而启动，国际足联将这些口号定性为伊斯兰恐惧症和仇外言论。

大约在上半场第10分钟，以及下半场开始时，能够听到球迷的喊声。球场大屏幕播放了反歧视警告，并在中场休息后再次播放。部分观众对此报以嘘声。这场友谊赛以0比0结束。

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足协的立场

事件发生后，西班牙足协谴责了反穆斯林口号，主教练路易斯·德拉富恩特称其不可接受。同时，在国际足联公布的书面说明中，该足协声称这些口号不构成歧视性行为。国际足联纪律委员会驳回了这一论点。

西班牙下一场友谊赛的潜在日期在6月。如果球队晋级国家联赛决赛阶段，处罚的执行将推迟到明年秋季欧洲杯2028预选赛的一个空档比赛日。

埃及足协赛后谴责这些口号是不可接受的种族主义行为。同时，该协会表示，一小部分球迷的行为不会影响埃及和西班牙足球协会之间的密切关系。

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