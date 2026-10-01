ФИФА наказала Испанию частичным закрытием стадиона — BBC Sport

ФИФА обязала Испанию провести следующий международный товарищеский матч при частично закрытых трибунах. Санкция связана с матчем против Египта, состоявшимся 31 марта на стадионе RCDE в Барселоне, Испания. Во время игры часть домашних болельщиков неоднократно скандировала дискриминационные лозунги в адрес мусульман.

Закрытие 15% мест

Как сообщает BBC Sport, Испания должна закрыть 15% мест на стадионе, прежде всего на трибунах за воротами. По согласованию с ФИФА эти места могут предоставить представителям общественных или специальных групп, в том числе семьям, студентам и организациям, противодействующим дискриминации.

ФИФА также оштрафовала Испанскую футбольную федерацию на 20 тысяч долларов, что, согласно источнику, эквивалентно 15 тысячам фунтов стерлингов. Дисциплинарное производство против федерации открыли из-за выкриков, которые ФИФА охарактеризовала как исламофобские и ксенофобские.

Болельщиков было слышно примерно на 10-й минуте первого тайма и еще раз в начале второго. На экране стадиона показали предупреждение против дискриминации, которое повторили после перерыва. Часть зрителей отреагировала на это свистом. Товарищеская игра завершилась со счетом 0:0.

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Позиция федерации

После инцидента Испанская футбольная федерация осудила антимусульманские выкрики, а главный тренер Луис де ла Фуэнте назвал их неприемлемыми. В то же время в письменных объяснениях, опубликованных ФИФА, федерация утверждала, что выкрики не представляли собой дискриминационное поведение. Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил этот аргумент.

Следующая потенциальная дата товарищеского матча Испании приходится на июнь. Если команда выйдет в финальную часть Лиги наций, исполнение санкции перенесут на одну из свободных дат квалификации Евро-2028 следующей осенью.

Египетская футбольная ассоциация после матча осудила выкрики как неприемлемый расистский поступок. В то же время она заявила, что действия небольшой группы болельщиков не повлияют на тесные отношения между футбольными федерациями Египта и Испании.

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