Международный союз велосипедистов (UCI) отменил чемпионат мира по городскому велоспорту, который должен был пройти с 3 по 7 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Турнир был отборочным этапом к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Решение UCI

По данным CBC World, решение приняли после совместной оценки последних событий в регионе и их влияния на логистическую организацию чемпионата. В течение прошлой недели аэропорт Эр-Рияда подвергался бомбардировкам со стороны йеменских повстанцев-хуситов, а ракетные атаки привели к гибели людей.

UCI сообщил, что соревнования не состоятся, и пообещал в ближайшее время предоставить информацию о спортивных последствиях отмены.

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Олимпийские квоты

Чемпионат должен был собрать сильнейших спортсменов в триале, а также во BMX-фристайле в дисциплинах Park и Flatland. Во BMX-фристайле Park планировали разыграть четыре путевки на Игры 2028 года — по две среди мужчин и женщин.

Ранее Австралийская федерация велоспорта отозвала свою команду, сославшись на рекомендации по поездкам из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности и ударов в стране, в том числе в Эр-Рияде. BMX-фристайл Park на Олимпиаде 2028 года должен пройти в зоне отдыха Sepulveda Basin Recreation Area.

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