Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) odwołała mistrzostwa świata w kolarstwie miejskim, które miały odbyć się od 3 do 7 listopada w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Turniej był etapem kwalifikacyjnym do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles.

Decyzja UCI

Według CBC World decyzję podjęto po wspólnej ocenie ostatnich wydarzeń w regionie oraz ich wpływu na logistyczną organizację mistrzostw. W ciągu minionego tygodnia lotnisko w Rijadzie było bombardowane przez jemeńskich rebeliantów Huti, a ataki rakietowe doprowadziły do śmierci ludzi.

UCI poinformowała, że zawody się nie odbędą, i zapowiedziała, że wkrótce przekaże informacje o sportowych konsekwencjach odwołania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwoty olimpijskie

Mistrzostwa miały zgromadzić najsilniejszych zawodników w trialu, a także we freestyle BMX w konkurencjach Park i Flatland. We freestyle BMX Park planowano rozdzielić cztery kwalifikacje na igrzyska w 2028 roku — po dwie wśród mężczyzn i kobiet.

Wcześniej Australijska Federacja Kolarska wycofała swoją reprezentację, powołując się na zalecenia dotyczące podróży ze względu na nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa i uderzenia w kraju, w tym w Rijadzie. Freestyle BMX Park podczas igrzysk olimpijskich 2028 ma odbyć się w strefie rekreacyjnej Sepulveda Basin Recreation Area.

Czytaj nas na