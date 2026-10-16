У Ер-Ріяді скасували BMX-відбір на Олімпіаду 2028 після атак — CBC World

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) скасував чемпіонат світу з міського велоспорту, який мав відбутися 3–7 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Турнір був відбірковим етапом до літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Рішення UCI

За даними CBC World, рішення ухвалили після спільної оцінки останніх подій у регіоні та їхнього впливу на логістичну організацію чемпіонату. Впродовж минулого тижня аеропорт Ер-Ріяда зазнав бомбардувань з боку єменських повстанців-хуситів, а ракетні атаки призвели до загибелі людей.

UCI повідомив, що змагання не відбудуться, і пообіцяв найближчим часом надати інформацію про спортивні наслідки скасування.

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Олімпійські квоти

Чемпіонат мав зібрати найсильніших спортсменів у тріалі, а також у BMX-фристайлі в дисциплінах Park і Flatland. У BMX-фристайлі Park планували розіграти чотири путівки на Ігри 2028 року — по дві серед чоловіків і жінок.

Раніше Австралійська федерація велоспорту відкликала свою команду, пославшись на рекомендації щодо подорожей через непередбачувану безпекову ситуацію та удари у країні, зокрема в Ер-Ріяді. BMX-фристайл Park на Олімпіаді 2028 року має пройти в зоні відпочинку Sepulveda Basin Recreation Area.

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